Вивезення беркутівців «чорної роти» і знищення зброї: у «справі Майдану» судитимуть колишнього силовика

В Офісі генпрокурора повідомили, що до суду скерували обвинувальний акт щодо ексспівробітника керівного складу Департаменту служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, який організував вивезення зведеного загону співробітників роти спецпризначення (так званої «чорної роти») столичного полку «Беркут», причетних до вчинення масових вбивств учасників акцій протесту 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в Києві, а також знищив та приховав їхню табельну вогнепальну зброю.

«За даними слідства, колишній правоохоронець, на виконання явно злочинного наказу, безпосередньо займався вивезенням за межі столиці співробітників так званої «чорної роти» Беркуту задля уникнення ними кримінальної відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Для цього ввечері 23 лютого 2014 року він організував їх перевезення від місця дислокації ПМОП «Беркут» в м. Києві до виробничого приміщення одного з проектних інститутів, де їм було надано окреме місце для переховування. Зранку наступного дня, за його сприяння, фінансування та під контролем працівники «чорної роти» Беркуту групами по 2-3 особи на таксі виїхали за межі Києва в напрямку Миколаєва, а частина з них далі – за межі України. Також він знищив знаряддя вчинення злочинів – табельну вогнепальну зброю», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що зброя знищувалася «шляхом механічного розрізання на частини абразивним матеріалом та з видаленням механічним способом маркування – серійних номерів».

«Згодом підозрюваний на автомобілі прибув на острів Жуків у столиці, де приховав знаряддя вчинення злочину – частину знищеної табельної вогнепальної зброї втопив у притоці річки Дніпро – річці Віта, а решту закопав на березі. Експравоохоронцю інкримінується перевищення влади та службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, на виконання явно злочинного наказу, заздалегідь необіцяне приховування тяжких та особливо тяжких злочинів, незаконне видалення маркування вогнепальної зброї та її знищення шляхом розрізання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також носіння вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу», – вказали в ОГП.

1 червня стало відомо, що суд виніс перший вирок беркутівцям за розгін Майдану 30 листопада 2013 року. Двох ексспівробітників «Беркуту» засудили до трьох років ув’язнення.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.