У Запоріжжі пікетували суд через справу про розгін місцевого Майдану 2014 року

У Запоріжжі під стінами Жовтневого районного суду зібралися запорізькі активісти на знак протесту проти того, що 1 липня суд відпустив під особисте зобов’язання колишнього керівника управління Міністерства внутрішніх справ у Запорізькій області Володимира Сербу. Його обвинувачують в організації розгону місцевого Майдану 26 січня 2014 року.

Прийти до суду, щоб проконтролювати хід справи, у соцмережах запорожців закликали представники «Руху опору капітуляції», «Демократичної сокири» і «Національного корпусу.

«Ми зібралися, щоб привернути увагу громадськості і медіа до того факту, що пан Серба, який був відповідальний за розгін запорізького Майдану, який сім років десь переховувався, з’явився сюди 1 липня, і суддя, навіть незважаючи на те, що він є в реєстрах розшукових, відпустила його. Це неприпустимо», – заявив один з організаторів акції під судом Олександр Лебідь.

«Сьогодні суддя зачитуватиме текст ухвали, чому вона так зробила, бо поліція каже, що начебто його нема в реєстрах. Але по факту на момент суду він був у реєстрах, у розшуку. Сім років він не з’являвся на суди. Ми вважаємо, що є якісь домовленості. Не може бути, щоб без домовленостей людина вільно пересувалася по території України і заявляла, що в неї нема українського паспорта», – вважає активіст.

Також 5 липня в суді було оголошено повний тест ухвали, винесеної 1 липня, щодо обраного Сербі запобіжного заходу. На оголошенні були присутні представники місцевих і центральних медіа й активісти. Серби у суді не було.

«Добровільно, самостійно прибув на судове засідання Жовтневого районного суду. При цьому пояснив, що 30 червня перетнув кордон України у встановленому порядку, пройшов митний контроль, затриманий не був, після цього одну добу перебував у місті Запоріжжі. На користь добровільності участі у судовому засіданні обвинуваченого свідчить відсутність повідомлень правоохоронних органів щодо встановлення місця перебування Серби або його супроводження до Жовтневого суду. Таким чином, аналізуючи обставини цього кримінального провадження, той факт, що дії правоохоронних органів для встановлення місця перебування Серби не вживались, Запорізькою обласною прокуратурою виконання рішення щодо розшуку не здійснювалося, судове рішення про оголошення у розшук не виносилося, і враховуючи обставини його добровільної появи до суду, суд доходить висновку, що ризики ймовірного ухилення від суду наявні. Але, зі спливом часу з моменту вчинення кримінального правопорушення і з урахування активної позиції обвинуваченого з появою до суду, вказаний ризик значно зменшився, проте продовжує існувати», – мовиться у повному тексті судової ухвали, винесеної 1 липня.

Наступне засідання у справі призначене на 8 липня. Як повідомили в суді, починаючи з цього часу всі судові засідання будуть транслюватися в онлайн-режимі на офіційному порталі «Судова влада України».

26 січня 2014 року силовики затримали близько 50 учасників Євромайдану в Запоріжжі, понад сотня людей зазнала травм.

17 липня 2015 року Кіровський райсуд тодішнього Кіровограда (тепер Кропивницький) визнав колишнього голову Запорізької облради Віктора Межейка винним у справі щодо розгону запорізького Євромайдану, йому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном у три роки і позбавлення права обіймати певні посади строком на три роки.

Інший фігурант цієї справи, голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Пеклушенко, був знайдений мертвим у власному будинку 12 березня 2014 року.