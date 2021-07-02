До України повернувся обвинувачений у розгоні Майдану в Запоріжжі екскерівник управління МВС

Колишній керівник управління Міністерства внутрішніх справ у Запорізькій області Володимир Серба, якого обвинувачують в організації розгону місцевого Майдану 26 січня 2014 року, 1 липня з’явився на засіданні Жовтневого районного суду. Про це кореспонденту Радіо Свобода повідомила адвокатка постраждалих майданівців Олена Яркіна.

Під час засідання 1 липня суд відхилив клопотання прокуратури щодо арешту обвинуваченого. Його відпустили під особисте зобов’язання – він має перебувати за адресою проживання своєї сестри у Дружківці Донецької області. Повний текст судової ухвали щодо запобіжного заходу має бути оголошений 5 липня.

Раніше справа щодо Серби слухалася заочно через те, що він перебував у розшуку. На початку 2020 року справу передали з Орджонікідзевського до Жовтневого районного суду Запоріжжя.

За словами Яркіної, спочатку було одне кримінальне провадження щодо Серби, колишнього голови Запорізької ОДА Олександра Пеклушенка і ексголови Запорізької облради Віктора Межейка, яке було відкрите в 2014 році.

«Поки були процедурні моменти, то Серба не ховався. Його звільнили з посади. Пеклушенка і Межейка слухали справу в очному провадженні. Коли стало зрозуміло, що Серба не з’являється на допити до прокуратури, то було проведено спеціальну процедуру для з’ясування, чи перебуває він на території України. Тоді прокуратура отримала документи, що Серба перетнув кордон України і виїхав до Ростова (Росія – ред.)», – сказала адвокат.

За її словами, коли справа надійшла в 2015 році до Орджонікідзевського районного суду, тоді суд за клопотанням прокуратури розпочав процедуру заочного засудження.

«Справа була виокремлена для заочного слухання, бо не можна разом слухати очну і заочну. Була окрема процедура, але в рамках одного великого кримінального провадження щодо Пеклушенка, Межейка і Серби», – повідомила кореспонденту Радіо Свобода адвокат потерпілих Олена Яркіна.

Наразі адвокат постраждалих готує апеляцію щодо запобіжного заходу, обраного судом Сербі, та запити до СБУ й прокуратури про причини зняття того з розшуку.

«Інформації, що Серба знятий із розшуку чи якісь ще дії відносно нього робилися, відсутня. А тепер виникає питання, де відбулися корупційні дії, яка посадова особа на підставі яких документів і коли зняла Сербу з розшуку. Це питання висить в повітрі», – каже захисниця.

Радіо Свобода звернулася до прокуратури з питанням, чи буде оскаржене рішення щодо запобіжного заходу Сербі. Там ситуацію наразі не коментували.

26 січня 2014 року силовики затримали близько 50 учасників Євромайдану в Запоріжжі, понад сотня людей зазнала травм.

17 липня 2015 року Кіровський райсуд тодішнього Кіровограда (тепер Кропивницький) визнав колишнього голову Запорізької облради Віктора Межейка винним у справі щодо розгону запорізького Євромайдану, йому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном три роки і позбавлення права обіймати певні посади строком на три роки.

Інший фігурант цієї справи, голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Пеклушенко, був знайдений мертвим у власному будинку 12 березня 2014 року.

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