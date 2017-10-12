Справа про розгін Майдану у Запоріжжі: розгляд затягується через неявку свідків

У Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя відбулося чергове засідання щодо колишнього керівника МВС у регіоні Володимира Серби, якого обвинувачують у організації розгону місцевого Майдану 26 січня 2014 року. Наразі він перебуває у розшуку, тому справа розглядається заочно.

Суд триває вже понад півтора роки, розгляд справи затягується через неявку частини свідків.

«Ми стикнулися з тією проблемою, що свідки у кримінальному провадженні – це численні потерпілі, що перебували на мирній демонстрації 26 січня 14-го року – не з’являються до суду, не дають свої покази, які є важливими для суду і встановлення об’єктивної істини. Якщо у нас будуть дані, що дійсно отримали повістки і не з’явилися з причин, які не є поважними, тоді будемо подавати клопотання про примусовий привід свідків…», – повідомив прокурор прокуратури Запорізької області Сергій Пранов.

Наразі працівники прокуратури також просять свідків з’явитися на наступне судове засідання 27 жовтня, якщо працівникам суду та правоохоронних органів не вдається зв’язатися з ними через зміну контактних даних.



26 січня 2014 року силовики затримали близько 50 учасників Євромайдану в Запоріжжі, понад сотня людей зазнала травм.

17 липня 2015 року Кіровський райсуд Кіровограда визнав колишнього голову Запорізької облради Віктора Межейка винним у справі щодо розгону запорізького Євромайдану, йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном 3 роки та позбавлення права обіймати певні посади строком на 3 роки.

Інший фігурант цієї справи, голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Пеклушенко, був знайдений мертвим у власному будинку 12 березня 2014 року.

Жоден із правоохоронців та представників так званих «тітушок», що брали участь у розгоні активістів у січні 2014 року, на сьогодні не притягнутий до кримінальної відповідальності.