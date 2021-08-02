У Запоріжжі вшанували пам’ять загиблих на Донбасі військових

У понеділок, 2 серпня, ветерани війни на Донбасі зібралися на Кушугумському цвинтарі під Запоріжжям, аби вшанувати пам’ять загиблих в зоні бойових дій на Донбасі побратимів. Учасники акції поклали квіти до пам’ятного хреста та на могили загиблих побратимів і безіменних солдатів, вшанувавши їхню пам’ять хвилиною мовчання, повідомив кореспондент Радіо Свобода.

«Сьогодні день пам’яті та шани загиблих десантників, але звичайно, що ми будемо згадувати не тільки воїнів-десантників, що загинули в російсько-українській війні, а взагалі всіх загиблих. Важливість цього важко переоцінити тому, що ми прекрасно бачимо, як тема війни, тема боротьби українського народу за свою державність останнім часом якось замовчується в інформаційному полі. Але війна триває, і судячи з усього, агресор не припиняє і не припинить планів все ж таки зруйнувати нашу державність. Тому маємо, по-перше, не забувати тих, хто пожертвував своїм життям за те, щоб ми мали можливість жити в мирній країні і розвиватися По-друге, маємо не забувати тих, хто зараз виконує свої професійні обов’язки на фронті, на лінії розмежування. Звичайно, потрібно, щоб вся нація пам’ятала, що війна не закінчилася, і вона може закінчитися або нашою перемогою, або перемогою кремлівського клану», – каже ветеран війни на Донбасі Валерій Прозапас.

В акції вшанування пам’яті загиблих на Донбасі бійців взяли участь запорізькі ветерани з різних підрозділів. Зокрема, віддати данину пам’яті прийшли бійці 79 окремої аеромобільної бригади, яка на початку серпня 2014 року з боями виходила з оточення.

«Хлопців пом’янути кожен рік приїжджаємо. Сумно, дуже сумно. 6-7 серпня – фактично другий день народження. Перші наші вийшли з оточення десь 2 серпня, а ми ще трохи там побули, і потім виходила інша частина бійців. Багато не вийшло. Тому не розуміємо чи святкуємо своє друге народження, чи поминаємо побратимів», – каже Анатолій Давиденко, що служив у 79 бригаді.

На Кушугумському цвинтарі протягом 2014-2015 року поховані 118 невідомих військовослужбовців, які загинули під час конфлікту на сході України. Поряд з ними також похований боєць 79-ї окремої аеромобільної бригади Олександр Пивоваров. Він згорів у підбитому противником БТРі, що виїздив із Донецького аеропорту.

2 серпня вшановують пам’ять загиблих військовослужбовців Десантно-штурмових військ. Раніше, цього дня в Україні за радянською традицією відзначали День високомобільних десантних військ. 2017 року в Україні було встановлено свято День Десантно-штурмових військ, яке відзначають 21 листопада.