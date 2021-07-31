Доба на фронті: у штабі повідомляють про чотири порушення режиму тиші бойовиками

Російські гібридні війська чотири рази порушили режим припинення вогню за добу 30 липня, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

Зокрема, бойовики двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю біля Водяного (на Приазов’ї).

«У напрямку населеного пункту Новоселівка Друга російські найманці обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, ніхто з українських військових внаслідок обстрілів не постраждав. Від початку доби обстрілів з боку бойовиків не фіксували.

Незаконні збройні угруповання, своєю чергою, звинуватили Збройні сили України в обстрілі окупованих територій.

Зокрема, угруповання «ДНР» заявило про загибель чотирьох своїх членів. Об’єктивних підтверджень цій інформації немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.