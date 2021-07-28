Ексміністр оборони розповів, як запуск «Північного потоку-2» вплине на безпекову ситуацію в Україні

Наразі є невеликий ризик повномасштабного конфлікту Росії з Україною, заявив в ефірі програми Радіо Свобода Свобода Live ексміністр оборони Андрій Загороднюк.

«Є побоювання про зміну залежності Росії від нашої газотранспортної системи… Питання тут в іншому – чи взагалі готові росіяни на повномасштабний конфлікт з Україною. Це питання постійно вивчається в оборонних відомствах, тому що безпекове середовище – це динамічна складова, тому кожен день потрібно дивитися, яка ситуація, що змінюється. Ми вважаємо, що все-таки ризики дуже невеликі, тому що вони можуть почати операцію широкомасштабну і досить успішно її почати, але вони не зможуть її успішно закінчити», – заявив Загороднюк.

На думку ексміністра, велика кількість рішень влади Росії є частиною їх уявлення про місце держави в світі.

«Великий ризик для Росії – виглядати слабкими і програти дуже велику історію. Навіть при непорівняно великій різниці спроможностей України та Росії, все ж таки спроможності України достатньо великі, щоб чинити дуже серйозний опір і фактично зробити таку операцію якщо не провальною, то такою, що обернеться абсолютно непередбачуваним сценарієм. Для них починати широкомасштабну агресію проти України дуже нераціонально», – додав Загороднюк.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».