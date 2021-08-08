У Кривому Розі чоловік підірвав гранату, його госпіталізували

У неділю ввечері, 8 серпня, у Кривому Розі через вибух гранати постраждав 61-річний чоловік. Інформацію про це кореспонденту Радіо Свобода підтвердила речниця Криворізької поліції Оксана Лєсонєн.

Інцидент стався в Інгулецькому районі міста. За попередніми даними, чоловік перебувв на подвір’ї одного з будинків і погрожував себе підірвати. При собі в нього було дві гранати.

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Одну з гранат він кинув собі під ноги. Пролунав вибух.

Через вибух ніхто з перехожих та мешканців будинку не постраждав. Щодо поліцейських інформація уточнюється, сказала Оксана Лєсонєн.

Чоловіка шпиталізували у тяжкому стані. За попередніми даними, він отримав важке поранення в ногу.