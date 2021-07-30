Вибух у Києві: одна людина загинула

Внаслідок вибуху у Шевченківському районі Києва, що стався пізно ввечері 29 липня, загинув 21-річний чоловік, повідомила поліція столиці України.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство, з додатковою кваліфікацією самогубство».

«Правоохоронці попередньо встановили, що на даху корпусу психіатрічної лікарні внаслідок вибуху невстановленого пристрою загинув місцевий мешканець, 2000 року народження. Після проведення судового-медичної експертизи буде встановлено остаточну причину смерті молодика», – йдеться в повідомленні.

Обставини справи у поліції ще з’ясовують.

Напередодні ввечері кілька користувачів соцмереж, у тому числі журналістка проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Олена Сорока, повідомили про відчутний вибух на правому березі Києва.

У Національній поліції Києва Радіо Свобода підтвердили, що отримали повідомлення про вибух у Шевченківському районі міста.