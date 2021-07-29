Поліція перевіряє повідомлення про вибух у Києві

У Національній поліції Києва підтвердили, що отримали повідомлення про вибух у Шевченківському районі міста. Про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі столичної поліції.

«Надходив виклик, спеціальний наряд виїхав на місце для з’ясування обставин», – розповіли в пресслужбі, але інших деталей наразі не навели.

Точна адреса чи причини вибуху наразі невідомі.

Раніше кілька користувачів соцмереж, у тому числі журналістка проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Олена Сорока, повідомили про відчутний вибух на правому березі Києва.