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Поліція перевіряє повідомлення про вибух у Києві

Точна адреса чи причини вибуху наразі невідомі

У Національній поліції Києва підтвердили, що отримали повідомлення про вибух у Шевченківському районі міста. Про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі столичної поліції.

«Надходив виклик, спеціальний наряд виїхав на місце для з’ясування обставин», – розповіли в пресслужбі, але інших деталей наразі не навели.

Точна адреса чи причини вибуху наразі невідомі.

Раніше кілька користувачів соцмереж, у тому числі журналістка проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Олена Сорока, повідомили про відчутний вибух на правому березі Києва.

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