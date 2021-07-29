Число загиблих унаслідок вибуху в Німеччині зросло до п’яти

Німецька влада повідомляє, що ще три тіла були знайдені в руїнах сміттєспалювального комплексу, який вибухнув у Леверкузені 27 липня. Таким чином, число загиблих зросло до щонайменше п’яти.

За даними прокуратури, загинули ще дві людини, які все ще вважаються зниклими безвісти. Чиновники кажуть, що в результаті вибуху постраждала 31 людина.

Тіла були знайдені, коли слідчі розпочали розслідування на місці вибуху 29 липня. Поліція вказує, що ймовірність установлення причини вибуху найближчим часом невелика.

Слідчих супроводжували екологи, експерти компанії, яка володіє сміттєспалювальним комплексом, та криміналісти. Безпілотники також використовуються в межах розслідування.

Влада попереджає, що на об’єкті все ще існує небезпека руйнування конструкції, а також забруднення токсичними хімічними речовинами.