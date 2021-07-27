Вибух у Німеччині: щонайменше одна людина загинула

Одна людина загинула, ще четверо зникли безвісти після масштабного вибуху в індустріальному парку Chempark в місті Леверкузен на заході Німеччини 27 липня, повідомила компанія Currenta, яка керує парком, додавши, що внаслідок інциденту постраждали 16 людей.

«Ми глибоко засмучені цим трагічним випадком та смертю працівника», – йдеться в повідомленні Currenta.

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У компанії додають, що рятувальні роботи, щоб знайти чотирьох зниклих працівників, «тривають на повній швидкості».

У Chempark працює кілька великих хімічних компаній, включаючи Bayer та Lanxess.

Currenta заявила, що вибух 27 липня стався на тій ділянці, де спалюються відходи, і що наразі не ясно, що стало причиною вибуху.