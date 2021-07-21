У Дніпрі стався вибух у будівлі на центральному проспекті, де працюють офіси кількох політсил

У Дніпрі стався вибух у будинку на проспекті Дмитра Яворницького, де працюють офіси кількох політичних сил – у яких вважають, що вибух може бути пов’язаний із їхньою діяльністю.

Інформацію про вибух підтвердили в пресслужбі обласної поліції.

Вибух пролунав близько 7-ї ранку. За попередніми даними, епіцентром стала ринва. За даними поліції, жертв і травмованих немає. На першому поверсі будівлі повилітали шибки.

Разом із тим, депутат обласної ради від Блоку Юрія Вілкула «Українська перспектива» Юрій Сімонов повідомив, що в цій будівлі працює його офіс, а також офіс політичної партії «Україна без олігархів» і громадської організації «Команда Дніпра». Сімонов не виключає, що інцидент «пов’язаний із політикою».

Максим Голосний, який очолює партію «Україна без олігархів», у коментарі Радіо Свобода також не виключив, що вибух міг бути пов’язаний із політичною діяльністю. Як розповів Голосний, днів за десять до інциденту він бачив двох людей, які щось робили біля ринви. Увечері напередодні, полишаючи будівлю, нічого підозрілого не помітив, каже він.

«У нас конфліктів ніяких не було, нам ніхто не погрожував. Буквально вчора ми проводили зустріч, о шостій вечора я завершив працювати, готувати партійну документацію. Ми там регулярно зустрічаємося. У будівлі й близько немає ніяких комерційних структур. Будемо збиратися, обговорювати, бо такі речі випадковими не бувають. Вибухнуло якраз біля дверей, міг постраждати будь-хто, хто входив чи заходив у будівлю», – сказав Максим Голосний.

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Версії слідства поки не оприлюднюють.