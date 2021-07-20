На заводі «Рівне Азот» сталася аварійна зупинка агрегата – ДСНС

На заводі «Рівне Азот» сталася аварійна зупинка агрегата в цеху азотної кислоти. Про це в коментарі Радіо Свобода 20 липня заявив речник головного управління ДСНС у Рівненській області.

«За попередньою інформацією диспетчера «РівнеАзот», сталася аварійна зупинка агрегата в цеху азотної кислоти. Потерпілих немає, загорянь немає, вибухів ніяких не було. Ми повідомили екологічну інспекцію, щоб вони взяли проби повітря», – розповів речник.

За його словами, підрозділи ДСНС до цієї події не залучалися.