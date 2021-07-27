Вибух у хімічному парку в Німеччині: жителів попередили про «надзвичайну загрозу»

Масштабний вибух стався у парку хімічної промисловості у Леверкузені на заході Німеччини. Жителів попередили про «надзвичайну загрозу» і закликали залишатися в приміщеннях і зачинити вікна.

У Chempark працює кілька великих хімічних компаній, включаючи Bayer і Lanxess. Компанія Currenta, оператор Chempark, заявила, що вибух 27 липня стався на тій ділянці, де спалюють відходи. Наразі невідомо, що стало причиною вибуху.

На фото, поширених у соціальних мережах, видно дим над територією, де розташований парк.

Поліція сусіднього міста Кельн написала в твіттері, що закрила кілька автомагістралей у районі Леверкузена через «значну шкоду».

Повідомлень про постраждалих наразі не надходило.

За словами місцевих жителів, вибух було чути на значній відстані, дехто заявив, що від вибуху дрижали шибки у вікнах.