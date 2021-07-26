У Росії вибухнув і спалахнув магістральний газопровід «Газпрому»

У Росії, в Пермському краї на сході європейської частини країни, стався вибух і займання на магістральному газопроводі «Уренгой – Центр 2» російського газового монополіста «Газпром», повідомляють російські агентства.

За словами місцевої влади і рятувальних служб, люди і будинки не потерпіли, розгерметизовану ділянку труби відокремили, зараз газ із неї закінчує вигоряти. Пожежники також гасять займання сухої трави в місці прориву.

У компанії «Газпром трансгаз Чайковський», яка відповідає за цю частину газопроводу, заявили, що газ далі подають споживачам паралельними газопроводами в повному обсязі.

Це вже третій за останні місяці прорив магістральних газопроводів «Газпрому», що ведуть із родовищ в Уренгої.

У червні «Газпром» підтвердив значний витік метану через проблеми з газогоном «Уренгой – Центр 1» у Татарстані. Перед тим, у травні, під час планових робіт на газогоні «Уренгой – Петровськ» у Башкортостані теж стався значний витік метану.