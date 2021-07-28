Вибух у Німеччині: кількість загиблих зросла до двох, 5 людей зникли

Щонайменше дві людини загинули, ще 31 – зазнали поранення в результаті потужного вибуху в індустріальному парку Chempark в місті Леверкузен на заході Німеччини 27 липня, повідомила компанія Currenta, яка керує парком.

За повідомленням, п’ятьох людей досі вважають зниклими безвісти.

Chempark – один із найбільших у світі індустріальних парків хімічного виробництва, в якому працюють понад 60 компаній, включаючи Bayer і Lanxess.

Компанія Currenta заявила, що пошуки п’яти зниклих продовжуються, але надія на те, що вони вижили, «швидко зменшується».

За повідомленням оператора, вибух стався в тій частині парку, де спалюють відходи. Наразі невідомо, що стало причиною вибуху.

Вибух спричинив оповіщення про «надзвичайну небезпеку», жителів закликали залишатися в приміщеннях і зачинити вікна.

Пізніше вимірювання якості повітря показали безпечний рівень.