Кількість загиблих через вибух на шахті «Покровське» зросла до п’яти – Волинець

Вночі проти 5 серпня в Краматорську померли ще двоє шахтарів, постраждалих внаслідок вибуху в шахті «Покровське» 31 липня, повідомив народний депутат від «Батьківщини», голова профспілки гірників Михайло Волинець.

«В опіковому відділені лікарні Краматорська вночі померли ще двоє шахтарів, які були на місці вибуху шахти «Покровське» 31 липня. В лікарнях Покровська та Краматорська продовжується боротьба за життя та здоров’я ще п’ятьох постраждалих», – написав він на своїй фейсбук-сторінці.

Таким чином загальна кількість загиблих зросла до п’яти – Волинець повідомляв ще про двох загиблих 3 і 4 серпня.

У шахті «Покровське», яка належить групі «Метінвест», стався вибух вранці 31 липня. Того ж дня компанія повідомила про першого загиблого, який помер у лікарні.