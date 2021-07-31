Внаслідок вибуху на шахті «Покровське» одна людина загинула – «Метінвест»

У шахті «Покровське», яка належить групі «Метінвест», стався вибух вранці 31 липня, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Донецькій області.

За повідомленням, обласне головне управління отримало сповіщення про вибух на шахті, яка розташована в селищі Удачне Покровського району.

«Вибух стався приблизно о 05:12 в північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 м. За попередньою інформацією внаслідок вибуху постраждало 10 гірників, яких наразі госпіталізовано до Центральної районної лікарні місті Покровськ», – повідомляє служба.

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Як повідомила група «Метінвест», четверо постраждалих – працівники шахтоуправління, шестеро – працівники компанії-підрядника.

«Від отриманих травм у лікарні померла одна людина – співробітник підрядної організації. Решта людей, що були в шахті в момент вибуху, перебувають під медичним наглядом, їм надано необхідну допомогу», – йдеться в повідомленні.

За заявою ДСНС, причина та обставини події встановлюються, на місці події працює відділення воєнізованого гірничо-рятувального загону.