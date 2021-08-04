Львівські шахтарі погрожують походом до Києва через заборгованість по зарплаті

Понад 100 шахтарів із шести копалень Державного підприємства «Львівугілля» прийшли до будівлі Львівської обласної адміністрації з вимогою виплатити їм заборговану за чотири місяці зарплату.

«Мені не виплачують зарплату від квітня і вже за липень, частково виплачують 5-10 відсотків. Якщо загалом говорити, то не виплачені дві повноцінні зарплати. За комунальні послуги треба платити, не живеш, а виживаєш. Ще такої складної ситуації не було», – каже гірник шахти «Межиричанська» Роман.

За даними очільників області, на сьогодні сума боргу становить близько 280 мільйонів гривень, частину цих грошей підприємство не отримало за реалізоване вугілля.

«У частині програми реструктуризаціі вугільної галузі держава виплатила всі кошти. До 20 серпня ще надійдуть гроші у рамках цієї програми. Якщо говорити по оплаті за реалізацію вугілля, на даний момент це 220 мільйонів, тобто з живих прострочених коштів це 168 мільйонів», – пояснив Андрій Годик, заступник голови Львівської обласної держадміністрації.

За його словами, влада області підтримує вимоги гірників, але рішення ухвалюють в уряді. Посадовець наголосив, що борги по зарплаті повернуть у серпні-вересні.

Шахтарі під стінами обласної адміністрації вимагали навести лад у вугільній галузі.

На сьогоднішній день на ДП «Львівугілля» працюють 8500 осіб. Зарплата гірників залежить від реалізації вугілля та державної фінансової підтримки.

«Сьогодні з шести діючих шахт державного підприємства тільки три заробляють на зарплату. Коштів не вистачає, бо треба заплатити за електроенергію, інші послуги, перевезення, поточні матеріали. Я- голова профспілки шахти сім років і всі роки триває балаканина. Бездіяльністю все робиться, щоб знищити шахти, бо люди звільняються, їдуть у Польщу», – заявив голова профспілки шахти «Лісова» Володимир Золочівський.

Напередодні дружини шахтарів і їхні діти протестували у Сокалі, що на Львівщині, з вимогою виплатити заборгованість по зарплаті їхнім чоловікам.

Гірники наголошують, якщо їм не віддадуть зароблені гроші, то 24 серпня, у день Незалежності, вони протестуватимуть під стінами Кабміну у Києві.