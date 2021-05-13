Заборгованість із зарплати перед шахтарями за поточний рік повністю погашена – Міненерго

Заборгованість із заробітної плати перед шахтарями за поточний рік у розмірі понад один мільярд гривень повністю погашена, повідомила у фейсбуці пресслужба Міністерства енергетики.

За словами очільника відомства Германа Галущенка, ситуація з накопиченням заборгованості повторюється з року в рік, тому необхідно розробити механізм відповідальності керівників вугледобувних підприємств.

«Зараз ми проблему вирішили у терміновому порядку, проте ми маємо разом напрацювати механізми, щоб такі проблеми не повторювалися регулярно. Впевнений, що в першу чергу керівники вугледобувних підприємств мають бути відповідальними за своєчасну виплату заробітної плати працівникам», – цитує Галущенка пресслужба відомства.

12 травня шахтарі з державних шахт України приїхали до Києва на, як вони заявили, безстрокову акцію протесту. Основними вимогами до уряду вони озвучили погашення заборгованості із заробітної плати, підвищення зарплатні і вдосконалення трудового законодавства.

Міністерство енергетики відзвітувало про виплату у травні на рахунки вугледобувних підприємств 237,3 млн грн і 836,5 млн грн на виплату заборгованості із заробітної плати за поточний рік.

У березні в Міністерстві енергетики України у відповідь на запит Радіо Свобода повідомляли, що загальна заборгованість державних вугледобувних підприємств із заробітної плати з нарахуваннями за 2015–2020 роки становить 1 186,5 мільйона гривень.

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