У Міненерго розповіли, яка сума заборгованості по зарплатах шахтарям

Загальна заборгованість державних вугледобувних підприємств із заробітної плати з нарахуваннями за 2015–2020 роки становить 1 186,5 мільйона гривень. Про це повідомили у Міністерстві енергетики України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Загальна заборгованість державних вугледобувних підприємств із заробітної плати з нарахуваннями за 2015–2020 роки становить 1 186,5 мільйона гривень, у тому числі за два місяці 2021 року 782,3 мільйона гривень», – йдеться в повідомленні.

В Міненерго зазначили, що за два місяці 2021 року державними вугледобувними підприємствами нараховано 1 308,3 мільйона гривень заробітної плати з нарахуваннями. Станом на 22 березня 2021 року на виплату зарплати спрямовано 526 мільйонів гривень, що становить 40,2 відсотка від нарахованої заробітної плати, додали в міністерстві.

«Фінансовий стан державних вугледобувних підприємств не дозволяє забезпечити виплату поточної зарплати та погашення заборгованості з неї», – пояснили в Міненерго.

В міністерстві зауважили, що для погашення заборгованості звернулися до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та Мінфіну з проханням внести зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету на 2021 рік.