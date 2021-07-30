Поліція затримала підозрюваного у підриві поштоматів у Києві та Одесі. Про це 30 липня повідомили у прокуратурі міста Києва.

«У четвер, 29 липня, близько шостої години ранку до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що у приміщенні одного із ТЦ на Оболоні у скриньці поштомату «Нової пошти» стався вибух. Під час вибуху ніхто не постраждав. Згодом аналогічний інцидент стався у поштоматі в Одесі. Попередньо правоохоронці встановили, що у скриньках поштоматів у Києві та в Одесі здетонували саморобні вибухові пристрої», – мовиться у повідомленні.

Підозрюваного затримали увечері 29 липня у Чернівцям. Ним виявився 32-річний уродженець Криму, який мешкає у цьому місці. Раніше судимостей у нього не було.

«У ході невідкладних обшуків, проведених за місцем проживання чоловіка, правоохоронці виявили частини саморобного вибухового пристрою, пакети з порошкоподібною речовиною, схожою на вибухову, засіб для заглушування GSM сигналу, товарні накладні «Нової Пошти», чорнові записи тощо. Також у затриманого виявили паспорти громадянина України та РФ, видані на його ім’я», – заявили у прокуратурі.

Затриманого доставили у Київ для проведення слідчих дій. Йому мають повідомити про підозру за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України.

Поліція продовжує встановлювати обставини та мовити вчинення злочинів.