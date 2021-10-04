Директор «Оператора ГТС» заперечує, що «Газпром» відновив транзит через Україну до Угорщини

Росія не відновлювала транзит газу до Угорщини через українську газотранспортну систему, повідомляє директор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон.

За його словами, заяви про відновлення транзиту, які поширилися в медіа, не відповідають дійсності.

«Так, наразі є незначний потік газу з України до Угорщини, але це не транзит, а реекспорт газу європейськими трейдерами, який вони зберігали в українських ПСГ», – пояснив Макогон.

Раніше кілька українських медіа з посиланням на дані угорського оператора повідомили, що «Газпром» відновив постачання газу до Угорщини через територію України.

Російський газовий монополіст «Газпром» з 1 жовтня перестав використовувати українську газотранспортну систему для постачання газу до Угорщини.

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Угорщина підписала 27 вересня новий довгостроковий контракт про постачання газу із російським «Газпромом». Угоду підписали керівник «Газпрому» Олексій Міллер і керівники угорської енергетичної групи MVM у будівлі Міністерства закордонних справ у Будапешті.