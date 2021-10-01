Ціна на газ на ключовому європейському хабі показує рекордний зріст

Ціни на природний газ встановлюють нові рекорди в Європі, посилюючи побоювання споживачів перед опалювальним сезоном та критику найбільшого постачальника на континенті – Росії.

Ціна на газ у листопаді на ключовому європейському хабі TTF 1 жовтня сягнула історичного максимуму – 97,73 євро за мегават-годину, що дорівнює росту на близько 400% за рік.

Аналітики вказують на сукупність факторів, які вплинули на надзвичайно високі ціни, в тому числі переведення деяких поставок газу на азійські ринки, технічний ремонт, що призвів до обмеження поставок з Норвегії, і нижчі за звичайні температури наприкінці минулої зими, які виснажили сховища.

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Але деякі експерти також вказали на роль російського державного газового гіганта «Газпром», який є основним постачальником газу до Європи.

Постачання російського газу через магістральний газопровід «Ямал-Європа» 1 жовтня скоротилося майже на 77% порівняно з днем раніше – такі дані оператора мережі Gascade. Він назвав причиною те, що «Газпром» забронював лише третину наявних потужностей на жовтень.

Минулого місяця група депутатів Європейського парламенту попросила Європейську комісію провести розслідування щодо дій «Газпрому».

У Кремлі натомість заявили, що «Газпром» повністю виконує всі свої контрактні зобов’язання.

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«Газпром» майже завершив другий підводний трубопровід «Північний потік-2», який збільшить потужності російського транзиту газу безпосередньо до Німеччини. Німецькі регулюючі органи переглядають остаточні документи, перш ніж дати проєкту зелене світло для початку роботи.

Трубопровід обходить традиційний російський маршрут постачання через Україну. Київ поскаржився на це, одночасно попередивши, що Росія може вдатися до використання своїх поставок газу як політичного інструменту, що вже відбувалося в минулому.

Ціна газу в Європі 28 вересня вперше перевищила позначку 1000 доларів за кубометр.