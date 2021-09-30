Тарифи на тепло і гарячу воду до кінця опалювального сезону не зростатимуть – меморандум

Тарифи на тепло і гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону не зростатимуть, заявив президент України Володимир Зеленський 30 вересня на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад.

За його словами, це передбачатиме меморандум, який на сьогоднішньому засіданні буде підписаний між Кабінетом міністрів, «Нафтогазом України», Асоціацією міст і Конгресом місцевих і регіональних влад.

«Я вважаю, що це велика перемога... Люди цього чекали. Незважаючи ні на що, попри будь-які ринкові зміни, коливання, тиск інших держав, попри цю страшенну на сьогодні ціну – більше ніж тисячу доларів за тисячу кубометрів газу, як кажуть, європейську ціну ... Тому я вважаю, що це важливо, правильно», – заявив Зеленський.

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При цьому він висловив сподівання, що надалі подібні меморандуми будуть підписані не на рік, а на три наступні роки.

«Ми поки що, як то кажуть, латаємо дірки. Тому я очікую на появу аналогічного меморандуму, ми вже почали працювати з місцевою владою, я хотів би, щоб ми мали меморандум не на один, а на три наступні роки. І щоб не було сюрпризів для громадян України», – сказав Зеленський.

Він також повідомив, що громади України отримають понад 11 мільярдів гривень у рамках реформи децентралізації завдяки збільшенню частини податку на доходи фізосіб (ПДФО) на 4%.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання заявив, що уряд розробив план із п’яти кроків, який дозволить стабілізувати тарифне питання і «спокійно пройти опалювальний сезон».

За словами голови уряду, ціна на газ на європейських хабах уже сягнула майже 30 гривень за кубічний метр «через енергетичну війну, яку розв’язала проти всієї Європи Російська Федерація», щоб ввести в експлуатацію «Північний потік-2».

«Ми зафіксували ціну на газ. Завдяки річним продуктам така ціна для більшості українців складе менш ніж вісім гривень за кубічний метр. Для стабільного проходження зими накопичено вже майже 19 мільярдів кубів блакитного палива в підземних газових сховищах», – повідомив Денис Шмигаль.

Він нагадав, що з 1 жовтня для 80% українських родин ціна на електроенергію буде знижена до 1,44 грн за кВт/год.

«Тарифи на тепло та гарячу воду тепер затверджують органи місцевої влади, які в більшості володіють комунальними підприємствами з виробництва тепла. Це нова практика управління у сфері житлово-комунальних послуг, яка відповідає світовим стандартам всіх розвинених країн світу. Це також важливий крок, який мотивує місцеву владу вкладати кошти у модернізацію власних ТКЕ та енергоефективність», — сказав Шмигаль.

Раніше цього місяця в уряді заявили, що не планують підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом прийдешнього опалювального сезону, проте додали, що ціна може дещо коливатися залежно від теплокомуненерго.