Ціна на електроенергію для деяких споживачів з 1 жовтня буде змінена – Міненерго

Ціна на електроенергію для більшості населення України з 1 жовтня буде знижена, повідомляє Міністерство енергетики у фейсбуці.

«Для 80% населення України тариф на електроенергію з 1 жовтня 2021 року становитиме 1,44 грн за кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год на місяць. Для всіх, хто споживає більше 250 кВт-год на місяць, ціна залишатиметься незмінною – 1,68 грн за весь обсяг споживання», – йдеться у повідомленні.

У відомстві запевняють, що тарифи на електроенергію «гарантовано будуть незмінними» протягом всього опалювального сезону.

11 серпня уряд ухвалив постанову, за якою тариф на електроенергію для населення знижується до 1,44 грн за кіловат-годину, якщо домогосподарства споживають менше ніж 250 кіловат-годин на місяць. При цьому, якщо домогосподарство використовувало понад цю норму, то всю спожиту електрику необхідно сплатити за повною ціною – 1,68 грн за кВт-год.

З 1 січня Кабмін скасував пільгову ціну на електрику в розмірі 90 копійок за перші 100 кВт-год, яка поширювалася на всіх споживачів.