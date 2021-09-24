Уряд не планує підвищення тарифів на опалення цього опалювального сезону – Шмигаль

Уряд не планує підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом прийдешнього опалювального сезону. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

«Ми не плануємо, що тарифи на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону будуть змінюватися стосовно минулого опалювального сезону. Тобто, ми не плануємо підвищень тарифів», – сказав він.

Шмигаль додав, що ціна може дещо коливатися залежно від теплокомуненерго.

«Якщо брати ціну без податку на додану вартість, 7,42 (гривні – ред.) – це ціна з податком на додану вартість. Та ціна, яка на сьогодні зафіксована у тарифах теплокомуненерго, дійсно коливається від 5 до 6,5 гривень. 7,42 без ПДВ – це 6 гривень 18 копійок. Тобто в деяких теплокомуненерго буде різниця до 50 копійок менше, у деяких буде навіть краща ціна, аніж та, яка закладена у тарифах», – зазначив голова уряду.

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За його словами, Кабінет міністрів співпрацює з місцевим самоврядуванням, на якому лежить відповідальність за формування тарифів.

«Уряд абсолютно готовий підставити плече для того, щоб органам місцевого самоврядування було легше проходити опалювальний сезон в частині непокладання зайвого тягаря людям на плечі», – заявив Шмигаль.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про початок підготовки до опалювального сезону в липні.