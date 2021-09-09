Соціальна інфраструктура на понад 90% готова до опалювального сезону – Чернишов

Близько 91% закладів соціальної та освітньої інфраструктури в Україні підготовлені до опалювального сезону, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

Крім того, до осінньо-зимового періоду підготовлено майже 81% житлових будинків, вказує відомство.

«Підготовка триває відповідно до затверджених планів. Зокрема, наразі в Україні підготовлено до роботи понад 16 тисяч котелень і більше ніж 16 тисяч кілометрів теплових мереж, що становить близько 84% та майже 85% відповідно. Також комплексно підготовлено близько 9,5 тисяч житлових будинків – це майже 81% від запланованої кількості, і близько 34 тисяч шкіл, садочків і лікарень – це 91%», – заявив профільний міністр Олексій Чернишов.

Підготовку до нового опалювального сезону в Україні розпочали у липні. Зазвичай опалювальний сезон в Україні стартує в середині жовтня.