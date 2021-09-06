Запланованих до наповнення ПСГ запасів газу має вистачити для стабільного опалювального сезону – «Укртрансгаз»

Оператор газосховищ України «Укртрансгаз» повідомив, що протягом серпня поповнив запаси природного газу у ПСГ на один мільярд кубометрів.

«Станом на 1 вересня рівень наповнення українських підземних газосховищ перетнув позначку у 18 млрд куб. м, що вище за середнє значення минулих років. Планується досягти рівня наповнення ПСГ у понад 19 млрд кубометрів. Цього буде достатньо для стабільного проходження опалювального сезону 2021/2022. Наприклад, у 2013-2018 рр. Україна входила в зимовий період із запасами 14,5-17,1 млрд кубометрів», – йдеться в повідомленні.

Оператор втім визнає, що на початок вересня запас природного газу в українських ПСГ становить на 30% менше минулорічних показників.

«Протягом серпня 2021 року до підземних газосховищ України надійшло 1 млрд куб. м природного газу. Це у 3,6 раза менше порівняно з серпнем 2020 року. Усього від початку цьогорічного сезону закачування до ПСГ надійшло 2,9 млрд куб. м газу», – йдеться в повідомленні.

Т.в.о. генерального директора «Укртрансгазу» вказав, що «поточна ситуація на газовому ринку кардинально відрізняється від минулорічної».

«Але ми продовжуємо рухатися до прогнозованого значення наповнення українських сховищ. Так, до початку опалювального сезону в ПСГ буде закачано понад 19 млрд куб. м газу. Цього вистачить, щоб стабільно пройти опалювальний сезон. Є певні побоювання, пов’язані з можливим реекспортом газу, що належить нерезидентам. Та стосовно цього можу заспокоїти: за чотири місяці сезону закачування-2021 нерезиденти реекспортували 0,06 млрд куб. м. Всі інші запаси або реалізовані на українському ринку, або й надалі залишаються у ПСГ», ‒ зазначив Сергій Перелома.

Зазвичай опалювальний сезон в Україні стартує в середині жовтня.