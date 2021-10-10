Україна вимагає стратегічної ясності від НАТО щодо перспективи членства – Стефанишина

Українська влада вимагає від НАТО стратегічної ясності щодо перспективи членства. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

«Україна точно стане членом НАТО. І це вже не просто моє внутрішнє переконання. Ми достатньо важкий шлях пройшли, щоб підтвердити цю позицію в ході цьогорічного саміту НАТО. Ми вели розмову з абсолютно всіма столицями країн-членів НАТО. Це важкий діалог. Від Німеччини до Португалії, до Балтійських країн. І не завжди наші найбільші друзі проявлялися як справжні друзі, вже коли мова йде про конкретні речі», – зазначила віцепрем’єрка.

Вона додала, що у питанні членства «ми вимагаємо стратегічної ясності від НАТО»

«У 2021 році всі країни-члени НАТО підтвердили, що Україна буде членом НАТО. Ми ухвалили спеціальне рішення РНБО, працюємо над державною програмою переходу на стандарти НАТО. Ми вже використовуємо величезний потенціал програм розширених можливостей. І, що найважливіше, ми працюємо з кожною столицею НАТО. Ми вибудовуємо цей консенсус і використовуємо всі площадки з тим, щоб він мав місце бути», – наголосила Стефанішина.

Вона також зазначила, що зараз питання членства України в НАТО «лежить у політичній площині».

«Тому найбільш пріоритетним завданням для нас є формування консенсусу щодо підтримання членства. І ми в принципі непогано рухаємося у цьому напрямку», – зауважила віцепрем’єрка.

Минулого місяця в інтерв’ю Радіо Свобода головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний заявив, що Україна втілює стандарти НАТО і готова до вступу, але рішення за Альянсом.

Раніше в українській армії повідомили, що вже 300 стандартів Альянсу втілено. За словами Залужного, йдеться про стандарти «в питаннях управління, в питаннях планування, в питаннях підготовки».

На саміті Північноатлантичного союзу в червні було знову підтверджено, що Україна зможе отримати план дій щодо членства в НАТО і стати членом, здійснивши необхідні реформи.

Президент США Джо Байден після того саміту також підтвердив, що в разі здійснення цих реформ, у першу чергу в галузі боротьби з корупцією, вступові України не завадить і нинішня окупація частин її території Росією.

НАТО і Байден також вкотре підтвердили, що Росія не має права вето з цього питання, і щодо можливого вступу України в НАТО будуть вирішувати самі країни-члени цього союзу.

Росія ж продовжує твердити, що для неї ймовірний вступ України до НАТО був би «червоною лінією», перетину якої вона не потерпить.

Стратегічний курс України на набуття членства в Європейському союзі й НАТО закріплений у Конституції України з початку 2019 року.