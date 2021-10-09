Захід має посилити тиск на Росію за її дії щодо Білорусі – МЗС

Україна закликає Захід посилити тиск на Росію через її вплив на Білорусь, заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар 8 жовтня на неформальному засіданні високого рівня Ради безпеки ООН за формулою Арріа щодо ситуації в Білорусі.

Як повідомила пресслужба МЗС, у своєму виступі вона наголосила, що Україна прагне розвивати добросусідські відносини з Білоруссю як незалежною, суверенною і процвітаючою країною, в якій відстоюють демократичні цінності й поважають основні свободи.

«На жаль, сьогодні Білорусь все далі віддаляється від цієї мети», – заявила перша заступниця голови МЗС. За її словами, у рамках політики президента Росії Володимира Путіна на всебічне поглинання і позбавлення Білорусі її суверенітету фактично відбувається «аншлюс» Білорусі і перетворення її на нову військову базу для дестабілізації безпекової ситуації в Європі.

Джеппар також наголосила на продовженні порушень прав людини і кампанії політичних репресій у Білорусі, яка лише посилюється: «Сказати, що ми стривожені – це нічого не сказати. Жертвами цих репресій стали і громадяни України. Ми продовжимо наші зусилля щодо звільнення незаконно утримуваних наших співвітчизників та захисту їхніх прав».

Представниця України також зауважила, що Кремль використовує Білорусь як плацдарм для своїх маніпуляцій міграційними потоками, які скеровує на Польщу і Литву. «Саме тому, на наше переконання, Захід має посилити тиск на Росію за її дії щодо Білорусі», – заявила Джеппар.

Олександр Лукашенко нещодавно заявив, що разом із президентом Росії Володимиром Путіним вони можуть утворити союз держав, який буде «сильнішим за унітарне утворення».

За його словами, Білорусь «вже давно є форпостом союзної держави Білорусі й Росії».

Євросоюз, США, Україна й інші країни не визнають Олександра Лукашенка легітимно обраним президентом. Проти нього і його оточення запроваджені кілька пакетів санкцій – за фальсифікації на виборах, жорстокі розгони вуличних протестів і переслідування політичних опонентів.