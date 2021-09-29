В Україні продовжили заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на засіданні 29 вересня продовжила заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Про це повідомляється на сайті НКРЕКП.

«Регулятор продовжив до 1 листопада 2021 року термін обмеження доступної пропускної спроможності, що розподіляється на місячних та добових аукціонах на 2021 рік, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства (Російською Федерацією та Республікою Білорусь), до 0 МВт. Відповідну постанову Регулятор прийняв на своєму засіданні 29 вересня 2021 року за результатами моніторингу ситуації на ринку електричної енергії та стану функціонування Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України», – заявили у комісії.

У НКРЕКП зазначили, що на необхідності продовжити заборону на засіданні Антикризового енергетичного штабу 27 вересня наголосили представники Кабінету міністрів та Міністерства енергетики.

«Представники НЕК «Укренерго» констатували відсутність негативного впливу на рівень операційної безпеки ОЕС України продовження заборони імпорту електроенергії із країн, що не є сторонами Енергетичного Співтовариства, у жовтні поточного року», – заявили у НКРЕКП.

У комісії додали, що надалі питання про продовження заборони імпорту електроенергії буде вирішуватися залежно від ситуації з накопиченням палива виробниками електричної енергії.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на початку вересня заявив, що в зимовий період 2021-2022 року українська енергосистема працюватиме окремо від енергосистем Білорусі та Росії.

У 2010 році Білорусь, Росія та Україна підписали тристоронню технічну угоду щодо забезпечення паралельної роботи енергетичних систем трьох країн. Угода передбачала координацію дій із передачі електроенергії та експлуатацію міждержавних ліній електропередач. Така співпраця збільшила можливості резервування потужностей на випадок аварій та відмов у деяких регіонах.

В рамках цієї угоди Білорусь та Україна щороку, принаймні на двосторонньому рівні, підписували відповідні технічні угоди на випадок необхідності постачання енергії у надзвичайних ситуаціях.

Під час осінньо-зимового періоду 2020-2021 років обидві країни були змушені вперше скористатися такою взаємодопомогою. Білорусь – у січні, коли закрили перший блок Білоруської атомної електростанції, Україна – у січні та лютому, коли через дефіцит вугілля та збільшення споживання електроенергії необхідно було збалансувати ринок енергоносіїв.

26 травня український регуляторний орган заборонив імпорт електроенергії з Росії і Білорусі до 1 жовтня.