У Білорусі катують і ґвалтують арештованих – Верховний комісар ООН з прав людини

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що в Білорусі тяжко і систематично катують людей, які перебувають під вартою. Лише за встановленими даними в даний час у Білорусі нараховується понад 650 політв'язнів. Є й люди, про долю яких нічого не відомо.

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет представила в Женеві на сесії Ради ООН звіт щодо порушення прав людини в Білорусі. Туди увійшли дані, зібрані за період із травня 2020 року.

За словами Бачелет, уряд Білорусі відмовив експертам ООН у допомозі в проведенні розслідування та збиранні інформації.

Дані, отримані від незалежних громадських інституцій, правозахисників та рідних ув'язнених, за словами Верховного комісара ООН, «вражають».

«Я глибоко стурбована все більш жорсткими обмеженнями основних громадянських свобод, зокрема рейдів поліції на організації, що представляють громадянське суспільство і незалежні засоби масової інформації, а також арештами і кримінальним переслідуванням правозахисників та журналістів», - заявила Верховний комісар ООН з прав людини.

У минулому році, за даними ООН, було затримано близько 500 журналістів, щонайменше 68 з яких зазнали жорстокого поводження.

У звіті наголошується, що в даний час в Білорусі нараховується понад 650 політв'язнів.

Катують і неповнолітніх

Мішель Бачелет також повідомила, що встановлено факти жорстокого поводження і тортур, яким піддавалися заарештовані білоруси, зокрема і неповнолітні.

Щонайменше четверо протестувальників померли під час утримання під вартою у білоруській міліції, йдеться в звіті.

В ООН також надходили повідомлення про сексуальне насильство, скоєне співробітниками правоохоронних органів, в першу чергу, але не виключно, щодо жінок і дівчат.

За словами Бачелет, мова йде про сексуальне насильство, погрози сексуального насильства, психологічне насильство і сексуальне домагання як стосовно жінок, так і чоловіків.

Після президентських виборів 2020 року у Білорусі і придушення протестів, тисячі людей втекли з країни в пошуках притулку.

Посол Білорусі в ООН в Женеві Юрій Амбразевич, коментуючи доповідь Верховного комісара ООН з прав людини, заявив, що експерти проігнорували позицію уряду Білорусі. Вона полягає у тому, що Олександр Лукашенко законно виграв вибори, а протести тих, хто вважає інакше, є незаконними. Повідомлення безпідставні арешти, катування, переслідування журналістів і політв'язнів є такими, що не відповідають дійсності.

Амбразевич поставив під сумнів повноваження Ради з прав людини ООН виступати в ролі суду та виносити вирок щодо дій Білорусі. Він заявив, що мандат, наданий експертам для вивчення ситуації з правами людини в його країні, не має законності.