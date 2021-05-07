«Не нащадкам фашизму мене судити» – Лукашенко відреагував на скаргу німецьких адвокатів проти нього

Олександр Лукашенко назвав «дурним кроком» подане німецькими адвокатами звернення до прокуратури Німеччини зі скаргою на те, що він нібито вчинив злочини проти людяності.

«Нехай би Велика Британія вже там виступила, Америка, Франція, в коаліції ж були. Але не нащадки фашизму. Вони мене будуть судити... Хто ви такі, щоб мене судити? За те, що я захищаю вас і свою країну?! Я їх не звинувачую. Але вони є нащадками поколінь, які розв’язали цю війну», – заявив Лукашенко.

Він зазначив, що у Генпрокуратурі триває робота щодо рівня воєнних злочинів у ті роки в Білорусі.

5 травня стало відомо, що німецькі адвокати від імені десятьох білорусів звернулися до Федеральної прокуратури Німеччини зі скаргою на те, що Олександр Лукашенко вчинив злочини проти людяності. Йдеться, зокрема, про застосуванням насильства проти цивільного населення в Білорусі під час мирних акцій протесту після президентських виборів у серпні 2020 року.

Юристи наголосили, що ані Лукашенкові, ані його правоохоронним органам у Білорусі не загрожують юридичні наслідки надмірного застосування сили та катувань затриманих громадян.

У зв’язку з цим вони закликали Німеччину провести незалежне розслідування таких злочинів. За словами адвокатів, їхні клієнти скаржилися на фізичні тортури, катування позбавленням їжі та сну, що завдало серйозної шкоди здоров’ю.

Під час протестів у Білорусі було заарештовано і затримано понад 30 тисяч людей, у тому числі десятки журналістів. Сотні людей були поранені, ще кілька загинули.

У березні 2021 року Рада ООН з прав людини схвалила створення групи з розслідування подій після президентських виборів у Білорусі в серпні 2020 року. У резолюції йдеться про те, що рада стурбована численними епізодами тортур, викрадення, довільними затриманнями і арештами, а також залякуваннями представників опозиції, журналістів та правозахисників.