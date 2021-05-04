Білорусь: суд у Гомелі засудив довірених осіб Тихановської на виборах до 6 та 6,5 років тюрми

Суд Чигуначного району в білоруському Гомелі виніс рішення у кримінальній справі довірених осіб Світлани Тихановської, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Їх звинуватили у «масових заворушеннях» та планах «захопити адміністративні будівлі».

Суддя Олексій Хлищанков засудив Юрія Власова до шести з половиною років колонії суворого режиму, він також має виплатити 2 500 рублів моральної компенсації кожному з визнаних постраждалими поліцейських. Дмитра Івашкова та Олександра Шабаліна ув’язнили на шість років колонії суворого режиму, Тетяну Каневську – на шість років колонії загального режиму.

Ці вироки відповідають тому, що вимагав для підсудних прокурор.

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У своїх виступах адвокати заявили, що конкретних доказів провини їхніх клієнтів немає, обвинувачення ґрунтувалося на домислах, загальних фразах та відео, яке лише показало, що 5 серпня довірені особи були на зустрічі зі Світланою Тихоновською та обговорювали різні варіанти розвитку подій 9 серпня і після виборів.

Адвокати звернули увагу на відсутність доказів звинувачення в тому, що обвинувачені «намагалися завербувати колишніх силовиків» і «планували захопити адміністративні будівлі».

В останньому слові Тетяна Каневська подякувала всім, хто писав їй листи, в тому числі з-за кордону. Вона отримала близько тисячі листів. Вона заявила, що в її діях не було злочину, а справа проти неї є політично вмотивованою.

В своєму останньому слові Юрій Власов також сказав, що всі його дії не є злочином, а були спрямовані лише на благо народу.

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Дмитро Івашков виступив із останнім словом 3 травня. Він подякував усім за підтримку і заявив, що не визнає Лукашенка законним переможцем виборів, натомість його президентом є Світлана Тихановська. Івашков закінчив виступ гаслом «живе Білорусь!».

Друзі та прихильники обвинувачених не мали права бути присутніми на процесі 3 травня. Коли родичі вийшли із зали суду та поговорили з людьми у вестибюлі, поліція наказала їм залишити будівлю суду. На під’їзді суду до людей підійшов спецназ і почав погрожувати, що розмову можна розцінювати як несанкціонований масовий захід.

На президентських виборах у Білорусі, за офіційними даними, вшосте переміг Олександр Лукашенко. Виборчий штаб Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. Сама опозиціонерка виїхала з країни до Литви після подання скарги до ЦВК.