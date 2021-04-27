Лукашенко планує передати владу Раді безпеки, «якщо раптом»

Олександр Лукашенко заявив, що підпише декрет, згідно з яким влада Білорусі перейде до Ради безпеки в «надзвичайній ситуації», повідомляє БелТА. Про це Лукашенко заявив наприкінці минулого тижня під час візиту до Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника в Наровлянському районі.

«Скажіть, якщо завтра мене не буде, ви гарантуєте, що все буде добре? Ні. Тому на такий випадок я підпишу найближчими днями декрет, як буде вибудована влада у Білорусі. Застрелили – на завтра Рада безпеки буде наділена повноваженнями. Треба вводити надзвичайний стан негайно – аж до військового, якщо хтось на кордоні поворухнеться, і Рада безпеки мусить ухвалювати рішення. Тому я казав, що підпишу декрет і визначу, хто керуватиме країною, «якщо раптом»».

Примітно, що зараз державним секретарем Ради безпеки є, призначений Лукашенком, генерал Олександр Вольфович, який народився в Казані, у Росії.

За словами Лукашенка, він повинен «передбачити все».

«У нас фактично буде колективний президент у вигляді Ради безпеки. Так, голова буде: якщо президента немає, прем’єр-міністр виконує обов’язки. Він головуватиме, але всі рішення ухвалюватимуть таємним голосуванням, щоб не було тиску. Якщо президентські вибори будуть призначені, вводити/не вводити надзвичайний стан, як діяти і так далі – ось цивільні та військові у Раді безпеки вирішать».

17 квітня під час суботника в Олександрії Олександр Лукашенко оголосив про ухвалення «одного з найбільш принципових рішень». Рішення він пообіцяв оформити декретом. Лукашенко заявив, що вирішив підписати такий декрет, «коли все це розгорталося», і сказав журналістам, що «західні спецслужби готують збройне повстання», а також «замах» на нього та його дітей.

Зокрема, серед можливих організаторів він назвав Центральне розвідувальне управління та Федеральне бюро розслідувань США.

Лукашенко звинуватив у причетності до замаху Юрася Зеньковича, американського адвоката з білоруським та американським громадянством, Григорія Костусьова, голову партії «Білоруський Народний Фронт», та літературознавця і політтехнолога Олександра Федуту.

За словами Лукашенка, він поінформував Росію, а президент Росії Володимир Путін порушив питання про імовірний замах у розмові з президентом США Джо Байденом.

Склад Ради безпеки

До складу Ради безпеки входить президент, який одночасно є її головою, та постійні члени: прем’єр-міністр, спікер Палати представників та Ради республіки Національних зборів, голова Адміністрації президента та державний секретар Ради безпеки.

Членами Ради безпеки є: міністр оборони, начальник Генерального штабу збройних сил – перший заступник міністра оборони, міністр внутрішніх справ, міністр закордонних справ, міністр фінансів, голова Комітету державної безпеки, голова Комітету державного контролю, генеральний прокурор, голова Слідчого комітету.

Що говорить Конституція?

Стаття 89: У разі вакансії посади президента або неможливості виконання ним своїх обов’язків через підстави, передбачені Конституцією, його повноваження до складання присяги новообраним президентом переходять до прем’єр-міністра.

У разі невідповідності до Конституції закону, декрету чи указу, застосовується Основний закон країни, як передбачено статтею 137 Конституції:

«Конституція має найвищу юридичну силу. Закони, декрети, укази та інші акти державних органів видаються на підставі та у відповідності до Конституції Республіки Білорусь».

За час протестів, починаючи з літа минулого року, кілька тисяч людей отримали кримінальні вироки, адміністративні арешти та штрафи, були звільнені з праці або змушені покинути Білорусь. У той же час проти сил безпеки не порушено жодної кримінальної справи за зловживання владою, катування та вбивства протестувальників.

Лукашенко править Білоруссю вже майже 27 років. Проти його режиму неодноразово вводили і скасовували санкції, а результати останніх виборів у серпні 2020 року, на яких його назвали переможцем, не визнали сотні тисяч білоруських громадян, а також міжнародна спільнота.