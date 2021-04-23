Влада Білорусі оголосила в розшук чемпіонку світу за «загрозу нацбезпеці»

Слідчий комітет Білорусі оголосив у розшук триразову олімпійську призерку, чемпіонку світу з плавання Олександру Герасименю за «заклики до заподіяння шкоди національній безпеці». Разом з нею розшукується Олександр Опейкін, виконавчий директор «Білоруського фонду спортивної солідарності», який очолює Герасименя.

Їм інкримінують створення фонду допомоги опозиційним спортсменам, поширення неправдивих відомостей про виборчу кампанію, звернення до іноземних держав із проханням вплинути на адміністрацію Олександра Лукашенка, сприяння перенесенню спортивних заходів за кордон, а також дискредитацію політичного керівництва Білорусі. Усі ці дії слідство розглядає як загрозу для нацбезпеки.

Відповідна кримінальна стаття передбачає максимальне покарання – позбавлення волі до п’яти років.

Тиждень тому Олександра Герасименя продала свою золоту медаль через eBay за 16 тисяч доларів, щоб передати кошти на підтримку спортсменів, які зазнали переслідувань за свою політичну позицію.

Напередодні Палата представників Конгресу США схвалила резолюцію «На підтримку народу Білорусі і його демократичних устремлінь і в осуд фальсифікації результатів виборів і жорстокого придушення мирних протестів нелегітимним режимом Лукашенка».

Документ був затверджений невдовзі після того, як Олександр Лукашенко звинуватив владу США в підготовці замаху на нього. Він стверджує, що його політичні опоненти за підтримки американських спецслужб готували проти нього змову. США категорично відкинули ці звинувачення.