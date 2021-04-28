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28 квітня 2021, Київ 17:28
Новини | Міжнародні

У Білорусі спалили портрети Путіна

Також активісти розклеїли зображення Лукашенка та Путіна з написами «Кремль – руки геть від Білорусі», Мінськ, квітень 2021 року

У Білорусі невідомі активісти демонстративно спалили портрети президента Росії Володимира Путіна. Таким чином вони висловили обурення інтеграцією Білорусі з Росією, а також показали ставлення до візиту Олександра Лукашенка до Москви, який відбувся 22 квітня.

У Білорусі демонстративно спалили портрети президента РФ Володимира Путіна
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У Білорусі демонстративно спалили портрети президента РФ Володимира Путіна

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Портрети російського президента підпалили у Гродні поблизу крейдяного кар’єру та в Мінську в мікрорайоні Курасовщина, біля Музею валунів, лісопарку «Медвежино» та на вулиці Рафієва. Також місцеві активісти в Мінську та Могилеві розклеїли портрети Олександра Лукашенка та Володимира Путіна з написами «Кремль – руки геть від Білорусі» та «Путін – злодій та вбивця».

Розписаний портрет Путіна у Могилеві
Розписаний портрет Путіна у Могилеві
Мінськ, Музей валунів
Мінськ, Музей валунів
Мінськ, мікрорайон Малинівка
Мінськ, мікрорайон Малинівка
Мінськ, мікрорайон Курасовщина
Мінськ, мікрорайон Курасовщина
Мінськ, вулиця Максима Танка, 22
Мінськ, вулиця Максима Танка, 22

Відео та фото Радіо Свобода надіслали місцеві жителі.

22 квітня Олександр Лукашенко їздив до Москви на переговори з Володимиром Путіним, деталей цієї зустрічі не повідомляли. Перед закритими переговорами Лукашенко заявив, що Білорусь та Росія вже домовились про 26-27 програм щодо інтеграції і сторонам залишилося узгодити ще декілька, зокрема економічного характеру.

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