У Білорусі спалили портрети Путіна

У Білорусі невідомі активісти демонстративно спалили портрети президента Росії Володимира Путіна. Таким чином вони висловили обурення інтеграцією Білорусі з Росією, а також показали ставлення до візиту Олександра Лукашенка до Москви, який відбувся 22 квітня.

Портрети російського президента підпалили у Гродні поблизу крейдяного кар’єру та в Мінську в мікрорайоні Курасовщина, біля Музею валунів, лісопарку «Медвежино» та на вулиці Рафієва. Також місцеві активісти в Мінську та Могилеві розклеїли портрети Олександра Лукашенка та Володимира Путіна з написами «Кремль – руки геть від Білорусі» та «Путін – злодій та вбивця».

Відео та фото Радіо Свобода надіслали місцеві жителі.

22 квітня Олександр Лукашенко їздив до Москви на переговори з Володимиром Путіним, деталей цієї зустрічі не повідомляли. Перед закритими переговорами Лукашенко заявив, що Білорусь та Росія вже домовились про 26-27 програм щодо інтеграції і сторонам залишилося узгодити ще декілька, зокрема економічного характеру.