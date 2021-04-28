Союзний базар під патронатом Лукашенка. Як поп-фестиваль у Вітебську розгубив майже всіх «братів-слов’ян»

Уперше за майже 30 років «Слов’янський базар» у Вітебську може пройти без представників більшості слов’янських країн або зовсім не відбутися. Зарубіжні артисти один за одним відмовляються від участі і просять прибрати їхні імена з афіш фестивалю. Багато з них навіть не були запрошені офіційно – про свою участь вони дізналися з обурених коментарів у соцмережах. «Настоящее время» – телеканал Радіо Свобода, створений з участю «Голосу Америки» – розповідає як «Слов’янський базар» перетворився в улюблений музичний проєкт білоруської влади, і як бойкот цього заходу ставить під загрозу його існування.

«Слов’янський базар» у Вітебську завжди був більше політичним заходом, аніж музичним фестивалем. Протягом останніх десятиліть він збирав зірок естради з країн колишнього СРСР. При цьому приїжджали туди й багато західних і південних слов’ян: поляків, чехів, словаків, болгар, сербів та інших. За словами Олександра Лукашенка, який традиційно відкриває «Слов’янський базар», цей фестиваль «завжди руйнував бар’єри і зміцнював дружбу народів». Президент Росії Володимир Путін, також за традицією, завжди шле вітання гостям та учасникам. У минулому році він написав, що «фестиваль уже багато років служить шляхетним цілям духовного єднання і взаємозбагачення культур братніх слов’янських народів».

Трохи про витоки

Перший «Слов’янський базар» відкрився у вітебському Літньому амфітеатрі влітку 1992 року. У ньому взяли участь в основному артисти з Білорусі, Росії та України.

Олександр Лукашенко вперше відвідав «Слов’янський базар» у 1995 році – через рік після перемоги на президентських виборах. Під час відкриття він заявив, що відтепер бере фестиваль під свій патронат. З тих пір до Вітебська щороку приїжджають улюблені зірки Лукашенка – перш за все артисти, яким не заважають факти порушення прав людини в Білорусі. Так, у 2018 році відомий сербський режисер і музикант Емір Кустуріца під час концерту у Вітебську назвав Лукашенка «найкращим у світі президентом».

Скандальний базар

«Слов’янський базар-2021» увірвався в новинні стрічки трохи раніше, ніж зазвичай, наприкінці березня цього року. Скандал розгорівся після того, як білоруських артистів не пустили на «Євробачення». У відповідь на рішення Європейського мовного союзу міністр культури Білорусі Анатолій Маркевич заявив, що перейматися не варто: «Слов’янський базар» – ось це справжній конкурс».

Незабаром на офіційному сайті фестивалю з’явилася афіша зі списком виконавців. Утім, виявилося, що не всі з них знали про свою участь.

«Мої улюблені білоруси, – написав в Instagram відомий російський шоумен Михайло Галустян. – Я не збирався виступати на «Слов’янському базарі»! Не пишіть мені в директ і не пишіть коментарів. Прохання прибрати моє прізвище зі списків! Не дуріть народ!!!»

Відомо, що, крім Галустяна, від участі в «Слов’янському базарі» відмовилася російська група «Рондо», українська співачка Maruv і білоруський музикант Антон Табала. З афіш також зникли прізвища російських виконавців Наталії Корольової й Олександра Буйнова.

Про свою свідому відмову повідомив український шоумен Тимур Мірошниченко.

«Я дійсно понад 10 років був ведучим цього заходу від України, – написав Мірошниченко в своєму інстаграмі. – Усі ці роки це була історія про музику. Аж до цього року, коли ситуація у Білорусі напружилися настільки, що навряд пісенний фестиваль може залишитись осторонь політики. Я не їду до Вітебська і повідомив про це організаторів».

Слідом за Мірошниченком брати участь у «Слов’янському базарі» відмовився український телеведучий Андрій Доманський.

Хто ж поїде на фестиваль?

Артисти, які все-таки вирішили поїхати на фестиваль, кажуть: музика повинна бути поза політикою. При цьому багато хто з них відкрито підтримує владу в Росії й Білорусі.

Проти бойкоту виступив, зокрема, Олег Газманов, який у жовтні 2020 року дякував Володимиру Путіну за анексію Криму. Участь у фестивалі підтвердила й співачка Таїсія Повалій – її в 2015 році позбавили звання народної артистки України за антиукраїнські заклики та «антинародну позицію». Ще одне прізвище в цьому списку – російський телеведучий і довірена особа Володимира Путіна на виборах 2018 року Дмитро Губернієв.

Індикатор міжнародної ізоляції

Організатори фестивалю обіцяють, що урочисте відкриття «Слов’янського базару» під назвою «Союзна держава запрошує ...» відбудеться 16 липня. В афіші фігурують в основному білоруські та російські виконавці. З інших «слов’ян» – хіба що серб Філіп Жмахер і українки Ірина Білик і Таїсія Повалій.

Крім усього іншого, фестиваль, який замислювався як спільний культурний захід Білорусі, Росії та України, може позбутися підтримки одного з організаторів. На початку квітня білоруська опозиція надіслала ​листа в Офіс президента України Володимира Зеленського з проханням відмовитися від фінансування «Слов’янського базару», оскільки він «буде використаний владою як інструмент пропаганди і власної легітимізації». З огляду на стан українсько-білоруських відносин, Київ дійсно може офіційно залишити фестиваль.

У тому, що «Слов’янський базар» у Вітебську відбудеться в будь-якому випадку, переконаний російський політолог Андрій Суздальцев. При цьому він вважає, що фестиваль буде більше нагадувати масовий захід у Туркменистані або Північній Кореї.

«Ефект від форуму, який у підсумку буде відданий далеко не кращим білоруським артистам, у політичному сенсі буде швидше негативним, оскільки виявиться індикатором міжнародної ізоляції, в якій опинився режим Олександра Лукашенка», – резюмував експерт.

Розширена версія статті в оригіналі на сайті телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»