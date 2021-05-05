Німецькі адвокати подали скаргу проти Лукашенка

Німецькі адвокати від імені десяти білорусів звернулися до Федеральної прокуратури Німеччини зі скаргою на те, що Олександр Лукашенко вчинив злочини проти людяності, повідомило агентство dpa.

За даними агентства, чотири німецькі адвокати звернулися до прокуратури в Карлсруе у зв’язку із застосуванням насильства проти цивільного населення в Білорусі під час мирних акцій протесту після президентських виборів у серпні 2020 року.

Юристи наголосили, що ані Лукашенкові, ані його правоохоронним органам у Білорусі не загрожують юридичні наслідки надмірного застосування сили та катувань затриманих громадян.

У зв’язку з цим вони закликали Німеччину провести незалежне розслідування таких злочинів. Адвокати посилалися на так звану універсальну юрисдикцію, яка передбачає можливість кримінального переслідування за злочини, заборонені міжнародним правом та скоєні в інших державах.

За словами адвокатів, їхні клієнти скаржилися на фізичні тортури, катування позбавленням їжі та сну, що завдало серйозної шкоди здоров’ю.

Під час протестів у Білорусі було заарештовано і затримано понад 30 тисяч людей, у тому числі десятки журналістів. Сотні людей були поранені, ще кілька загинули.

У березні 2021 року Рада ООН з прав людини схвалила створення групи з розслідування подій після президентських виборів у Білорусі в серпні 2020 року. У резолюції йдеться про те, що рада стурбована численними епізодами тортур, викрадення, довільними затриманнями і арештами, а також залякуваннями представників опозиції, журналістів та правозахисників.