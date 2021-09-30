Лукашенко каже, що вони з Путіним можуть створити союз, сильніший «за унітарне утворення»

Олександр Лукашенко заявляє, що разом із президентом Росії Володимиром Путіним вони можуть утворити союз держав, який буде «сильнішим за унітарне утворення». Як повідомила пресслужба Лукашенка, він сказав про це в інтерв’ю американському телеканалу CNN.

Пресслужба Лукашенка публікує переклад витягів із цього інтерв’ю, проте на самому телеканалі воно ще не вийшло. Його автор Метью Чанс анонсував вихід розмови незабаром.

«Ми з Путіним, керівництво Росії і Білорусі в цілому, досить розумні, щоб в рамках двох незалежних, суверенних держав створити такий союз, який буде ще сильнішим за унітарне утворення. Таке питання (про втрату незалежності і входження до складу Росії – ред.) в порядку денному не стоїть взагалі. Це вигадка колективного Заходу, як у нас кажуть», – цитує Лукашенка його пресслужба.

За його словами, Білорусь «вже давно є форпостом союзної держави Білорусі й Росії».

«У нас створена на цьому західному напрямку єдина фактично армія. Єдине озброєне угруповання, основою якого є білоруська армія. І в разі конфлікту, ми це не приховуємо, нас вся західна частина збройних сил Росії буде підтримувати. Я вас не лякаю. Я просто вам нагадую те, про що ми постійно говоримо», – сказав Лукашенко.

Євросоюз, США, Україна й інші країни не визнають Олександра Лукашенка легітимно обраним президентом. Проти нього і його оточення запроваджені кілька пакетів санкцій – за фальсифікації на виборах, жорстокі розгони вуличних протестів і переслідування політичних опонентів.