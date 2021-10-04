Україна та ЄС обговорюють можливість спільної військово-навчальної місії – МЗС

Київ обговорює з Євросоюзом створення військово-навчальної місії ЄС в Україні як один із варіантів співпраці в рамках Спільної політики безпеки і оборони блоку. Про це Радіо Свобода повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Українська та європейська сторони нині обговорюють різні модальності подальшої взаємодії. Одна із можливих опцій – започаткування військово-навчальної місії Євросоюзу в Україні. Така місія могла би охопити сфери, наразі непокриті EUAM. Насамперед, йдеться про освітній сектор, підвищення професійної підготовки українських військовослужбовців», – йдеться в коментарі.

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Речник МЗС додає, що контакти з цього приводу тривають. Згідно з позицією відомства, створення військово-навчальної місії «відповідає стратегічним інтересам як України, так і ЄС».

Консультативна місія ЄС з реформування цивільного сектору безпеки України (EUAM) почала працювати в Україні в грудні 2014 року в рамках Спільної політики безпеки і оборони ЄС.

Раніше медіа повідомляли про можливість створення військової консультативної місію Євросоюзу в Україні.