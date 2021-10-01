У МЗС відреагували на заяву європейського аудитора про корупцію в Україні

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву європейського аудитора Юхана Партса щодо масштабів корупції в Україні.

«Спочатку маємо чітко зрозуміти: доповідь покриває 2016–2019 роки. За останні три роки Україна досягла чималого прогресу в сфері розбудови антикорупційної архітектури. Така робота передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, нашими зобов’язаннями за меморандумом з Міжнародним валютним фондом та Планом дій з лібералізації візового режиму між Україною та ЄС. А головне: боротьба з корупцією – абсолютний запит українського суспільства та безумовний пріоритет президента України Володимира Зеленського», – ідеться в коментарі, який надав Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

У зовнішньополітичному відомстві твердять, що «важко не помітити досягнутих результатів».

«Українська влада запустила діяльність Вищого антикорупційного суду, «перезавантажила» Національне агентство з питань запобігання корупції, повернула кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, посилила захист викривачів корупції, закрила низку прогалин у законодавстві, аби підвищити ефективність актикорупційного контролю. Такий результат став можливим у тому числі завдяки підтримці Європейського союзу, і ми вдячні за це європейським партнерам», – вказано коментарі.

За словами Олега Ніколенка, серед найближчих кроків є ухвалення Антикорупційної стратегії на період до 2025 року.

Речник також вказав, що «напередодні чергового саміту Україна – ЄС ми спостерігаємо активізацію публічної риторики від деяких європейських сил». «Хочеться вірити, що подекуди відірвана від реальності критика про недостатній рівень реформ не має на меті замаскувати небажання рухатися далі на шляху європейської інтеграції нашої держави», – написав речник МЗС.

Європейський аудитор Юхан Партс сказав в інтерв’ю агенції «Інтерфакс-Україна», що в Європейському союзі немає країн, масштаби корупції в яких були б такими ж, як в Україні.

Партс був відповідальний за підготовку звіту Європейської палати аудиторів, в якому йшлося, що в Україні як і раніше широко поширена велика корупція, а підтримка ЄС і вжиті заходи не принесли очікуваних результатів.

«Я вважаю, що ситуацію в Україні не порівняти з будь-якими країнами ЄС. Кращим показником цього є зв’язок між економічним розвитком, ВВП на душу населення та індексом корупції. Якщо ви покладете ці два показники разом – Україна і ВВП на душу населення, може бути, я помиляюся – це близько 5 тисяч доларів на рік, у Польщі – 18 тисяч, в Естонії – 23 тисячі. Але ж всі ми почали в 1992 році з однієї і тієї ж стартової точки. Це – результат впливу корупції», – сказав Партс.

Він пояснив, що у звіті рахункова палата не аналізувала діяльність української влади, оскільки займається виключно перевіркою інституцій ЄС, таких, як Європейська комісія, Європейська служба зовнішніх дій.