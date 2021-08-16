П’ятьом службовцям КМДА повідомили про підозру через зловживання евакуацією авто – ОГП

Правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом співробітникам Київської міської державної адміністрації у справі про зловживання службовим становищем, а також двох керівникам приватних компаній через евакуацію автомобілів у столиці, повідомляє Офіс генерального прокурора.

У відомстві заявляють про існування «стійкого злочинного об’єднання», до якого нібито входили службовці КМДА.

«Один із керівників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, залучивши керівництво управління (інспекції) з паркування та підлеглих інспекторів, запровадив схему незаконного збагачення шляхом безпідставної евакуації припаркованих транспортних засобів з вулиць столиці на штраф-майданчики. Автомобілі власники могли забрати лише після оплати «штрафів», сума яких була вдвічі більшою за офіційну», – йдеться в заяві прокуратури.

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За даними слідства, щоденно підозрювані мали складати 300 актів для евакуації автомобілів. Для цього, зокрема, «вдавалися до хитрощів – біля припаркованого автомобіля встановлювали знак «Дорожні роботи».

«За результатами проведення більше 30 санкціонованих обшуків було виявлено і вилучено документи, носії інформації, засоби зв’язку, грошові кошти та інші речові докази. За місцем проживання осіб виявлено значну кількість актів огляду та тимчасового затримання транспортних засобів», – додають у відомстві.

Своєю чергою, у КМДА із посиланням на заступника її голови Костянтина Усова заявляють, що через дії правоохоронців робота столичної Інспекції з паркування паралізована. За словами Усова, розслідування стосується подій 2019-2020 років.

«Мене поінформовано, що наразі Інспекція обезголовлена і практично паралізована. Сервери і робочі станції Інспекції вилучені. Евакуація автомобілів, які суттєво перешкоджають дорожньому руху, не здійснюється. Водії безкарно паркуються на тротуарах і смугах громадського транспорту», – йдеться в коментарі представника міської адміністрації.

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Він додає, що КМДА «відкрита до органів досудового розслідування», але вказує на необхідність відновити роботу інспекції.

Обшуки в комунальному підприємстві «Київтранспарксервіс», Департаменті транспортної інфраструктури, якому підпорядкована інспекція, та приватних компаніях-евакуаторах пройшли 13 серпня, зазначають у КМДА.

У червні мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю Радіо Свобода заперечив, що в роботі евакуаторів у Києві наявна корупція, заявивши, що «все робиться прозоро».