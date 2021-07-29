КМДА: на київський ринок замість «страшних маршруток» виходять комфортабельні автобуси

Влада Києва презентувала маршрутні автобуси нового зразка від перевізників, які перемогли у конкурсі на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

«Місто вперше відкрито презентує, а не приховує результати конкурсу на визначення перевізників на маршрутах Києва, – заявив під час презентації заступник голови КМДА Костянтин Усов. – Результат не ідеальний, але завдяки тому, що ми дискваліфікували недобросовісних гравців, які перебували у змові із різного роду функціонерами, ми повернули життєвий простір для нормальних перевізників. На київський ринок вперше за багато років замість старих страшних маршруток виходять комфортабельні автобуси».

За словами Усова, якого цитує сайт КМДА, зокрема за підсумками конкурсу, на маршрут №150, який сполучає Троєщину, Севастопольську площу й Індустріальний міст, виїхали 13 повнорозмірних автобусів Volvo Hybrid.

«Саме так має виглядати зручна й екологічна «маршрутка по-київськи», – заявив Усов.

Крім того, заступник голови КМДА повідомив, що 39 нових транспортних засобів меншого класу, але 2021 року випуску, виїжджають на маршрути №529 і №485, ще 43 автобуси 2018-2020 років випуску замінять «старий флот», який працював на міських маршрутах №476, №405 і №192.

18 транспортних засобів працюватимуть на маршрутах №464 та №512, і 15 автобусів для перевезень пасажирів на маршрутах №54, №59, №61 та №103 використовуватиме КП «Київпастранс».

У КМДА назвали умови, за якими їздитимуть автобуси від переможців конкурсу: «Їх можна описати дуже коротко: чемний водій в уніформі, який говорить українською мовою, не вмикає в салоні шансон і не хамить пасажирам. Температура в салоні влітку не більше ніж +22 градусів, а взимку не менше ніж +15. У салоні не висять плакати Саманти Фокс або Шварценеггера і взагалі немає нічого зайвого. Натомість є візуальні та аудіальні сповіщення зупинок українською і англійською мовами. Обов’язково забезпечується інклюзивність, щоб людям, які потребують особливої уваги, не доводилося за цим окремо звертатися».

Таких умов, за словами заступника голови КМДА, у перспективі доведеться дотримуватися усім без винятку перевізникам.