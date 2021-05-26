Кличко: тема підняття цін на проїзд у Києві назріла

Міський голова Києва Віталій Кличко прогнозує, що вартість проїзду в громадському транспорті у столиці може зрости найближчим часом. Водночас, за його словами, не йдеться про зростання до 20-25 гривень, про які говорили профспілки.

«Ми бачимо, що мери інших міст вже підняли тариф на проїзд – і у Львові, і в Запоріжжі. У нас транспортна галузь дотаційна, майже три мільярди гривень ми дотуємо: це і зарплати, і дороги … Одне можу сказати, що ця тема – підняття тарифу назріла, але можу гарантувати, що до 25 чи 20 гривень, до таких цифр піднімати ні в якому разі ми не плануємо», – сказав міський голова в ефірі телеканалу «Наш».

При цьому Кличко не назвав суму, на яку може зрости вартість проїзду, але наголосив, що підвищення буде економічно обґрунтованим.

За його словами, про те, коли очікувати підвищення вартості проїзду, повідомлять влітку.

13 травня комунальні підприємства «Київський метрополітен» і «Київпастранс» заявили, що потребують підтримки влади через збитки, яких зазнали через пандемію, і запропонували або виділити їм кошти з бюджету, або переглянути тарифи на проїзд.

В оприлюднених заявах підприємства заявили, що обґрунтована ціна поїздки у метро становить 21 гривню, а в наземному транспорті – 25 гривень (автобуси, трамваї, тролейбуси) і 78 гривень – у міській електричці.

Востаннє тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва зростали влітку 2018 року – до восьми гривень за поїздку.