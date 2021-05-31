9 днів у заторах: дороги Києва перевантажені у кілька разів

Затори у Києві – проблема вирішувана. Полегшити пересування дорогами столиці можуть їхнє звільнення від транспорту з інших міст, зокрема транзитного, покращення організації руху громадського транспорту, централізація управління міським трафіком та дотримання водіями правил дорожнього руху, кажуть експерти.

Лише 48 днів на рік дорогами Києва можна пересуватися вільно, решту часу водіям та пасажирам доводиться втрачати час у заторах. За підсумками 2020 року столиця України опинилася на 7-му місці за рівнем заторів у світі, говорить дослідження рейтингу TomTom. На 6-му та 8-му місцях – індійські міста, відповідно, Бангалор та Нью-Делі.

У Європі Київ – 2-й за рівнем заторів, поступаючись Москві та Стамбулу. Протягом лише 2020 року завантаженість київських доріг зросла на 2 відсотки. За підрахунками авторів рейтингу, щодня кияни та гості столиці втрачають на дорогах близько пів години.

Київські дороги нині перевантажені у 3-4 рази, свідчать дані Київської міської адміністрації. Згідно з ними, у 2020 році в столиці були зареєстровані 1,2 мільйона автівок, з яких 20% – вантажівки. При цьому Київ розрахований на користування 300-400 тисяч авто щоденно.

Минулого року автомобілів у місті побільшало на 30%. Це стало наслідком не лише того, що столиця розростається. Різке збільшення кількості авто відбулося, зокрема через масову реєстрацію так званих «євроблях», власникам яких влада надала тимчасові пільги на розмитнення.

В першу чергу, затори у Києві виникають через наплив транспорту з-за меж міста. Йдеться як про приватні автомобілі, так і про вантажний транспорт. Тому одних з основних шляхів до розвантаження столичних доріг – є розбудова перехоплювальних парковок поблизу крайніх станцій метрополітену, зазначає у розмові з Радіо Свобода колишня міністр розвитку громад і територій України Альона Бабак.

У першу чергу, з розвантаженням Києва від транспорту на якому приїжджають ті, хто не проживають у місці

«У цього питання дуже давня історія. Вже давно люди, які займаються урбаністикою і ті, хто організовує простір в містах давно говорять про те, що Київ мав би вже дуже давно побудувати перехоплювальні парковки. Київ приймає дуже багато людей з регіонів, з навколишніх сіл, щодалі більше людей виїжджають за місто і в робочі дні заїжджають у Київ. Величезне питання розвантаження транспорту у Києві пов’язане саме з тим, як буде організовано місця парковки для тих, хто приїжджає на роботу у Київ. А далі вже громадський транспорт має розвозити людей, щоб вони не в’їжджали у Київ своїми авто.

Крім того, бачимо на міжнародному досвіді, що виділеними смугами для пасажирського перевезення також для розвантаження дозволяють рухатися приватним авто, де 3-4-5 людей. Вони можуть їхати виділеною для автобусів смугою і трохи розвантажувати дорогу, а не стояти у чергах.

Але, переважно, – це питання планування міст. Має бути пов’язано це, у першу чергу, з розвантаженням Києва від транспорту на якому приїжджають ті, хто не проживають у місці. Це ідея є вже давно, але чомусь вона не реалізована. Бо просто розширення доріг – це більш складне питання. Тому мають бути організовані площадки, де автомобілісти зможуть пересісти на громадський транспорт», – вважає Бабак.

Громадський транспорт і ПДД

Тим часом у Києві працює координаційна група з планування та поліпшення міського трафіку. Її створення ініціював радник Київського міського голови Максим Бахматов. За його словами, мета Kyiv Traffic Group – поліпшення стану трафіку Києва, а важливим для цього є регулярне вимірювання показників та централізація управління трафіком у місті.

9 мілярдів 300 мільйонів транспортних збитків та 9,5 днів щороку проводять автомобілісти у Києві

«Чому є затори і як вирішити питання? У двох словах – це кількість авто. Їх в Києві близько 1 мільйона кожен день. А максимум що Київ здатен переварити це 500-600 тисяч. І відсутність окружної. Весь трафік транзитний іде повз Київ…

Якщо ми зробимо хоча би одне кільце, розберемося з паркуванням, розберемося з заїздом фур в центр і транзитом стане краще, значно краще.

9 мільярдів 300 мільйонів транспортних збитків та 9,5 днів щороку проводять автомобілісти на дорогах у Києві. Тобто або з'їздили в Єгипет, або постояли в заторах.

На сьогоднішній день немає офіційної людини, що була би директором по трафіком, чи головним по заторах. Зараз ця функція розпорошена між декількома підрозділами. Було би класно, щоб була одна людина, якій би підпорядковувалися всі департаменти, усі КП, що так чи інакше займаються керуванням трафіку», – наголошує Бахматов.

Втім просто пересадити автомобілістів на громадський транспорт – метод, який не вирішить усіх проблем із заторами. По-перше, слід налагодити роботу громадського транспорту, зауважує експерт з транспортного моделювання Дмитро Беспалов. По-друге, за його словами, Київ все ж потребує нових доріг, мостів та транспортних розв’язок.

Не все супер-класно сплановано на маршрутах громадського транспорту, є потенціал до покращення. Маємо покращити схему організації дорожнього руху в центрі

«Треба оптимізовувати громадський транспорт. Не все супер-класно сплановано на маршрутах громадського транспорту, є потенціал до покращення. Особливо на значущих маршрутах, типу 114 автобусу – це тимчасовий виконувач обов’язків метро на Троєщину. Це дуже важливий маршрут, його треба оптимізовувати, щоб людей швидко доставляти з точки А в точку В.

Ми маємо покращити схему організації дорожнього руху в центрі. Наприклад, лікарі хороші у Олександрівській лікарні, а схема руху навколо теж має потенціал оптимізації. Розмови про оптимізацію цього місця вже йдуть більше 5 років і ніхто не може підступитися до Басейної, Бессарабської та площі Льва Толстого.

В Києві є інфраструктурні проєкти, не все можна вирішити організаційними методами. Є великі проєкти типу Подільського мосту, є проєкти Всесвітнього банку, є проєкт повернення швидкісного трамваю борщагівського в центр», – каже Беспалов.

Крім того, нагадує Дмитро Беспалов, автомобілістам у Києві слід пам’ятати, що оптимальну пропускну здатність дороги столиці мають за умови руху транспорту зі швидкістю 40 кілометрів на годину, що відповідає правилам дорожнього руху.

Індекс трафіку TomTom надає дані щодо рівня завантаженості в 403 містах в 56 країнах на 6 континентах. Статистика індексу TomTom Traffic розраховується на основі анонімних даних GPS, зібраних за допомогою навігаційних пристроїв, вбудованих в приладову панель і смартфонів.