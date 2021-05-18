Європа за велосипеди: 56 країн ухвалили Віденську декларацію про екологічний транспорт

18 травня представники 56 країн Європи на V нараді з питань транспорту ухвалили Віденську декларацію про стимулювання переходу до екологічно чистого, безпечного, здорового, інклюзивного транспорту і мобільності. Особливу увагу в цьому документі приділили популяризації та розвитку велотранспорту.

Підписанням Віденської декларації завершилася V нарада високого рівня з питань транспорту, навколишнього середовища та охорони здоров'я загальноєвропейського регіону. Нарада проходила онлайн і організовувалася федеральним урядом Австрії. У ній взяли участь 46 міністрів і представників 56 країн.

Учасники обговорили:

шляхи кардинального реформування систем транспорту та мобільності;

рух до зменшення забруднення повітря поза приміщеннями;

зменшення викидів парникових газів;

стимулювання фізичної активності;

протидія неінфекційних захворюванням, пов'язаних із гіподинамією;

подолання соціальної нерівності щодо доступу до транспорту і мобільності.

Генеральний план популяризації велотранспорту

Міністри і представники європейських країн серед іншого ухвалили Загальноєвропейський генеральний план популяризації велотранспорту - першу в своєму роді ініціативу, що охоплює весь регіон.

Генеральний план передбачає такі заходи, як:

підвищення поширеності велотранспорту в Європі удвічі до 2030 року;

значне зростання масштабів велосипедних і піших прогулянок у кожній країні;

перерозподіл зон для велосипедних і піших прогулянок;

поліпшення інфраструктури для активних видів пересування у кожній країні;

підвищення безпеки велосипедистів і пішоходів;

розробка національних заходів політики, стратегій і планів у сфері велотранспорту;

включення питань велотранспорту в політику охорони здоров'я, інфраструктурне планування і плани землекористування.

Пандемія, неінфекційні і значення транспорту

Пандемія COVID-19 проявила значення активних видів екологічного пересування у справі поліпшення громадського здоров'я і необхідність забезпечення сталої мобільності в періоди криз і лих.

Європейські країни погодилися з тим, що пакети заходів по відновленню після пандемії повинні включати в себе інноваційні підходи до розширення масштабів екологічно чистих, безпечних, здорових і інклюзивних мобільності і транспорту, зокрема і за рахунок:

зниження залежності від автомобілів;

поліпшення залізничного сполучення і громадського транспорту;

а також значного підвищення безпеки велосипедних і піших прогулянок.

Врахувавши отриманий під час пандемії коронавірусу досвід роботи громадського транспорту і взаємодії його працівників із клієнтами було розроблено рекомендації щодо забезпечення роботи систем транспорту та мобільності у надзвичайних умовах.

Потреба у єдиній загальноєвропейській стратегії

Учасники наради закликали уряди країн Європи розробити єдину загальноєвропейську стратегію в галузі транспорту, навколишнього середовища та охорони здоров'я.

«У регіоні, де на неінфекційні захворювання, включаючи рак, діабет, серцево-судинні та респіраторні захворювання, припадають жахливі 70% від загальної кількості смертей, транспортна і міська політика істотно впливає на стан здоров'я населення, причому часто не найкращим чином, – зазначив Європейський регіональний директор ВООЗ Ганс Клюге. – У Декларації визнається існування взаємозалежності між навколишнім середовищем і здоров'ям людини і наголошується на необхідності популяризації активних видів пересування з метою профілактики неінфекційних захворювань і скорочення забруднення повітря, через яке щорічно помирає понад півмільйона людей. У чому полягає її мета? У формуванні більш життєздатних і здорових місцевих громад для життя і процвітання людей».

Європейські країни також домовилися сприяти мобілізації фінансових ресурсів, в тому числі з боку міжнародних установ, інструментів фінансування екологічних ініціатив та державного і приватного сектора; інвестувати в стійку мобільність і транспортні системи на основі партнерських відносин; вкладати кошти в нарощування потенціалу і вести обмін досвідом між усіма країнами загальноєвропейського регіону.