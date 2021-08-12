КМДА закликає Мінкульт прискорити внесення понад 1400 об’єктів до реєстру пам’яток архітектури

Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації закликав Міністерство культури та інформаційної політики прискорити внесення до державного реєстру нерухомих пам’яток України понад 1400 об’єктів. Це звернення КМДА оприлюднила 12 серпня.

За даними департаменту, за останні три роки та перші шість місяців 2021 року міністерство отримало 35 подань про внесення 1 542 пам’яток або щойно виявлених об’єктів до Держреєстру.

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«Протягом квітня 2021 року до Департаменту надійшли накази від Мінкультури за 2018-2021 роки про занесення усього 73 об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Тобто ще 1 469 об’єктів досі не включені до Держреєстру», – йдеться в повідомленні.

КМДА зазначає, що звернулася до Мінкульту з відповідним листом з проханням прискорити внесення об’єктів до Держреєстру в липні.

У переліку останніх об’єктів, щодо яких міська влада звернулася до міністерства, 19 будинків, розташованих в центрі та в старих районах міста, у тому числі – на Хрещатику, Верхньому Валу, Львівській, Пушкінській Кирилівській вулицях.